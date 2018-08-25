«أمن المنيا» يحبط تجمهرًا أمام مبنى كنسي

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احباط تجمهر

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ألقت سلطات الأمن بالمنيا اليوم، القبض على 3 أشخاص من أبناء قرية أبو سلطان بمركز المنيا، لاتهامهم بالتجمهر اعتراضًا على كاميرات مراقبة موجودة على مبنى يستغل لأداء الشعائر الدينية للمسيحيين.

كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، يفيد بتجمع نحو 8 أشخاص، أمام مبني يستغل لأداء الشعائر الدينية للمسيحيين اعتراضًا على كاميرات المراقبة الموجودة بحجة أنها تكشف عورات منازلهم.

وقد انتقلت الأجهزة الأمنية إلي القرية، وتم فض المتجمعين وصرفهم، والسيطرة على الوضع، وضبط 3 من المحتجين.

وقال مصدر أمني، إنه تم إقناع المعترضين بأن الكاميرات لا تجرح عورات منازلهم، وأنها تختص فقط بأعمال تأمين مداخل المبني، نافيًا حدوث تجمع من المتشددين أو منع الصلاة والشعائر الدينية بالمبني كما زعم البعض.

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