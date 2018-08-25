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«خاشقجي»: روسيا ستتخلى عن إيران في سوريا

عرب وعالم

جمال خاشقجي
جمال خاشقجي

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قال الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، إن روسيا ستضيق في نهاية المطاف من شريكها الإيراني في سوريا على المدى البعيد، لافتا إلى أن تركيا يمكنها إنقاذ إدلب السورية.

جاء ذلك في تغريدة لـ"خاشقجي"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، حيث قال: "الوجود الروسي في سورية ليس عابرا، ولابد أن يضيقوا بشريكهم الإيراني على المدى البعيد لاختلاف المصالح.. الروس يريدون مصالحة تشمل الجميع، ولا مصالحة مع بشار.. الإيراني مصر على بقاء بشار لخدمة مشروعه الطائفي.. الأمريكي بدون رؤية.. المعارضة لابد ان تعيد حساباتها.. والله اعلم".

وفي تغريدة منفصلة قال خاشقجي حول تطورات الشمال السوري: "الأتراك قد ينقذون أدلب ومشروعهم المتوافق مع الغالبية السورية ان اتخذوا موقفا حاسما ضد الجولاني (زعيم جبهة فتح الشام التي كانت معروفة باسم جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا) وعصابته، إذ لديهم القوة اللازمة لذلك".



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