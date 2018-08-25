» إيقاف أمين شرطة عن العمل لدخوله كنيسة بدون إذن

25 أغسطس 2018 - 08:20 م

قرر اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف اليوم، إيقاف أمين شرطة المكلف بحراسة كنيسة ماري جرجس بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة عن العمل، وإحالته للتحقيق على خلفية تركه موقعة في تأمين الكنيسة ومحاولته دخول الكنيسة من الداخل.

وتلقى مدير أمن بني سويف بلاغًا من كاهن الكنيسة بنشوب مشاجرة بين أمين الشرطة المكلف بحراسة الكنيسة، وأحد أفراد الأمن الإداري عقب منعه من دخول الكنيسة من الداخل.

وعلى الفور انتقل العميد محمد ضبش مدير المباحث الجنائية، لاحتواء الأزمة والسيطرة على الأوضاع واستدعاء أمين الشرطة للتحقيق في الواقعة وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.



