» بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول لتصدر الدوري الإنجليزي

25 أغسطس 2018 - 08:49 م

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ضيفه برايتون بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من «البريميرليج».

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر محمد صلاح نجم الريدز فى الدقيقة 23، وشهدت أول 45 دقيقة ضغطا مكثفا من ليفربول لكن دفاع برايتون والحارس ماتيو ريان فى التصدى لهجمات أصحاب الملعب باستثناء كرة الفرعون.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 29 هدف فى 29 مباراة خاضها على ملعب أنفيلد فى كل المسابقات منذ انتقاله إلى الريدز فى صيف 2017.

وفى الشوط الثانى، استمر ضغط ليفربول لكن دون جدوى بسبب التنظيم الجيد للاعبى برايتون فى وسط ملعبهم.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط بعدما حقق الفوز فى كل مبارياته حتى الآن لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بعدما تعادل مانشستر سيتى مع وولفرهامبتون وارتفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد برايتون عند 3 نقاط من انتصار وحيد على مانشستر يونايتد.