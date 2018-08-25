تدريبات تأهيلية لـ«أجاي» في الأهلي

25 أغسطس 2018 - 08:59 م

أدى النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي وتأهيل مساء اليوم، السبت، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالفريق، في إطار البرنامج العلاجي الذي يخضع له اللاعب للتعافي من إصابته الأخيرة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي وأشعة بعد شهر؛ للاطمئنان على التئام قطع الأربطة الداخلية للركبة، قبل أن يبدأ تنفيذ المرحلة الجديدة في العلاج الطبيعي، والبدء في التأهيل البدني.

ويعاني أجايي من قطع في الرباط الداخلي للركبة، التزم على أثره علاجًا وتأهيلًا يمتد إلى 4 أشهر منذ الإصابة.

وخاض لاعبو الفريق، الغائبون عن مباراة كمبالا سيتي الأوغندي، المقرر لها الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أفريقيا – مرانًا قويًا مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف حسين عبد الدايم، وطارق عبد العزيز اخصائي التأهيل.