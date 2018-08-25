«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمباراة النجوم

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، قائمة فريقه لمباراة نجوم إف سي، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.
وضمت القائمة التي اعلنها المدير الفني للزمالك كلا من:
فى حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد
خط الدفاع : بهاء مجدي – أحمد ابوالفتوح – محمود علاء – محمود حمدى الونش -حازم امام – حمدي النقاز- محمد عبدالغني
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العاطى دونجا – محمد حسن – فرجانى ساسي – محمود عبدالعزيز – محمد عنتر – محمد ابراهيم – ابراهيم حسن – محمود عبد المنعم كهربا
خط الهجوم : عمر السعيد – يوسف اوباما – كاسونجو كابونجو – حميد احداد
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