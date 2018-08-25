» سيدة تشنق طفلتها في الإسكندرية

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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قتل

إبنتها

سيدة

ربة منزل

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة قتل طفلة وتبين أن الأم هى المتهمة.

 تعود الواقعة بتلقى قسم شرطة ثانٍ العامرية بلاغًا بالعثور على جثة (طفلة، تبلغ عامًا) معلقة بشال ملفوف حول رقبتها والطرف الآخر مثبت بنافذة غرفة النوم بمسكن والديها بمنطقة نجع رحيم دائرة القسم .

وبتشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجنى عليها، ربة منزل 33 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وقررت أنه أثناء تواجدها بمسكنها انتابتها حالة نفسية سيئة صاحبها عدم إدراك وقامت على أثر ذلك بربط ابنتها بالشال، قائلة فى اعترافاتها "كنت مضايقة شوية" وعقب ذلك توجهت لزيارة أحد أقارب زوجها ولدى عودتها افتعلت اكتشافها الحادث .

 فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



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