شقيق والد طفلي الدقهلية يفجر مفاجأة حول دوافع الجريمة

25 أغسطس 2018 - 09:11 م

كشف شقيق "محمود" والد طفلي الملاهي (ريان ومحمد) بقرية ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، تفاصيل جديدة عن الأسباب التي دفعت المتهم إلى ارتكاب جريمته.

ونشرت صحيفة "صباح دمياط"، اليوم السبت، فيديو تقول إنه لشقيق المتهم، وجه فيه الشكر لكل من تعاطف مع الأطفال، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية ومباحث سلسيل ونيابة دمياط، على جهودهم في القضية، مؤكدًا أن شقيقه لم يتعرض لأي ضغوط لاعترافه بارتكاب الجريمة.

وأوضح شقيق المتهم أن أخاه ضحية لأحد الأشخاص في "ميت سلسيل"، الذي كان على علم بأن أخاه لديه كثير من الأموال وأنه حاول استغلاله من خلال إقناعه بشراء كتب سحر و"شعوذة" مقابل أموال ضخمة.

وأشار إلى أن أخاه تعرض لاستفزاز فكري، وأنه كان تحت سيطرة الجن؛ "لأن مفيش حد في الدنيا يتخيل أن أب يقتل أبنائه"، مؤكدًا أن لديه مستندات عن الشخص الذي استغل أخاه، وأنه سيعلن عنه قريبا.

كما كشف أن أخاه قال في اعترافاته أمام النيابة "إنه ينفذ أوامر الجن وأنه قتل أبنائه لحبه لهم ورغبته في دخولهم الجنة، وأنه كان سينتحر عقب جريمته إلا أن رجال المباحث أحبطت فعلته"، لافتًا إلى أنه كان يهذي بكلام غير عقلاني أمام النيابة ورجال المباحث.

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