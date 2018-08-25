3 ملفات في انتظار المحافظين الجدد

25 أغسطس 2018 - 09:31 م

مع اقتراب حركة المحافظين والمزمع الإعلان عنها في غضون الأيام القادمة، طالب النائب سعد عبد الدايم، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، المحافظين الجدد بضرورة التركيز على 3 قضايا رئيسية كل في محافظته.

وأضاف لـ "المصريون": "أولى الملفات التي يجب الاهتمام بها من جانب المحافظين الجدد هو ملف القمامة، وهو الملف الرئيسي لأي محافظ في مصر، بعدما أصبحنا عاجزين عن مواجهته، بينما هناك دول كثيرة مثل الصين أحسنت استغلاله، وحولت القمامة إلى صناعات متطورة وصدرتها للخارج، لكننا للأسف الشديد أصبحنا عاجزين حتى اللحظة عن رفع القمامة فقط من الشوارع".

وأشار إلى أن "ثاني الملفات التي يجب الاهتمام بها من جانب المحافظين الجدد هو القضاء على الفساد داخل المحليات بعدما شاهدنا جهود جهاز الرقابة الإدارية في القبض على عدد من المسئولين بالمحليات بعد تورطهم في العديد من قضايا الفساد".

وشدد عبد الدايم على أن "أهم الملفات التي يجب الاهتمام بها من جانب المحافظين الجدد هو ضرورة تواجدهم في الشوارع الرئيسية كل في محافظته لحل مشكلات المواطنين، والتواصل معهم في الشارع، ويجب علة نائب المحافظ أن يكون له دور أيضًا".