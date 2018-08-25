» قرار خطير من مرتضى منصور في عمومية الزمالك

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد إذاعة بعض المكالمات المسجلة التى وصفها من قبل بأنها تكشف وجود مؤامرة على النادى.

وأكد «مرتضى»، أنه سيتم إذاعة هذه المكالمات خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية "الطارئة" المقرر إقامتها يومى الخميس والجمعة الموافقين 30 و31 أغسطس الجارى، والتى سيتم عقدها لمناقشة جدول الأعمال واتخاذ العديد من القرارات المهمة منها اعتماد اللائحة بعد تعديلها ومناقشة الميزانية والتى يؤكد مرتضى منصور أن الفائض بها 270 مليون جنيه هذا العام.

من جانبه أوضح مرتضى منصور فى تصريحات صحفية، إن المكالمات التى سيذيعها عبارة عن مكالمتين بين أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوا مجلس الإدارة السابقين.

فيما يسعى مجلس الزمالك للانتهاء من تعديلات اللائحة خلال الفترة الحالية من أجل طرحها على الأعضاء قبل موعد الجمعية العمومية بجانب اعتماد الكشوف النهائية الخاصة بالأعداد المسموح لهم بحضور الجمعية المقبلة.

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