» جدل برلماني حول إعدام خاطفي الأطفال

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خطف الاطفال

تباينت ردود فعل أعضاء مجلس النواب حول عقوبة خطف الأطفال بعد انتشارها في مصر بصورة كبيرة مؤخرًا، فما بين مؤيدين لإعداد تشريع جديد يقضي بإعدام الخاطفين، أكد آخرون أن قانون العقوبات المعمول به في مصر حاليًا كاف للقضاء على الظاهرة والحد منها.

وقال النائب أمين مسعود، إنه سيتقدم خلال دور الانعقاد القادم للبرلمان بمشروع قانون ينص على توقيع عقوبة الإعدام ضد مرتكبي حوادث خطف الأطفال والمتاجرين بالأعضاء البشرية.

وأضاف مسعود لـ "المصريون"، أن "كل من يريد الخير لمصر لا بد أن يدعم هذا القانون حفاظًا على أرواح أطفال مصر الذين هم قادة المستقبل".

وأشار إلى أن "توقيع عقوبة الإعدام ضد مرتكبي حوادث خطف الأطفال سيحد من تلك الظاهرة في المجتمع، حيث ستكون العقوبة رادعة".

وقال النائب لطفي شحاتة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن "تطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي حوادث خطف الأطفال يحتاج للدراسة".

وأضاف لـ "المصريون": "مشروعات القوانين التي تعرض على اللجنة التشريعية يتم دراستها من خلال لجنة قانونية قبل عرضها على الجلسة العامة للبرلمان"، موضحًا أن "المقترح بتوقيع عقوبة الإعدام بحق خاطفي الأطفال يحتاج إلى رأي الأزهر والقانونين قبل تطبيقه".

وأشار إلى أن "قانون العقوبات المعمول به في مصر حدد العقوبات المناسبة لخطف وقتل الأطفال، وأوكل للقاضي مهمة تنفيذ هذه العقوبات، كونه يحدد العقوبة المناسبة لخاطفي الأطفال حسب الجرم الذي ارتكبه".

وشدد شحاتة على أن "عقوبة الإعدام في حد ذاتها ليست بالقرار السهل والبسيط حتى يتم تطبيقها بل يجب دراستها جيًدا قبل تطبيقها". 


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