» رقم قياسي جديد لـ«صلاح» مع ليفربول

25 أغسطس 2018 - 09:48 م

حقق محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، رقمًا قياسيًا جديدًا بعد التسجيل أمام فريق برايتون ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد لاعب منتخبنا الوطني هو أول لاعب في التاريخ يسجل 29 هدفا في آخر 29 مباراة بملعب أنفيلد بمدينة ليفربول.

يذكر أن فريق ليفربول يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، بعد الفوز في أول 3 مباريات على كل من كريستال بالاس وليستر وبرايتون.