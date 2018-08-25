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رئيس وزراء إثيوبيا: «سد النهضة» قد لا يرى النور

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وكالات - خالد الشرقاوي

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إثيوبيا تتهم مصر بالتسبب في إفشال مفاوضات سد النهضة

كشف رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد علي، اليوم السبت، عن العديد من المشكلات التي تواجه سد النهضة، الذي تقيمه بلاده على مجرى نهر النيل، موضحًا أن المشروع "قد لا يرى النور".

ونقلت وكالة "رويترز" عن آبي أحمد حديثه، خلال خطاب اليوم السبت، عن مشكلات تواجه تصميم سد النهضة.

وأورد موقع "ذا ريبورتر" الإثيوبي المزيد من تصريحات رئيس الوزراء، ونقل عنه قوله إنه زار مشروع سد النهضة منذ شهرين ورصد تأخرا في تنفيذ الجوانب الكهروميكانيكية من جانب هيئة المعادن والهندسة المتعاقد معها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن شركة ساليني الإيطالية تقوم بإتمام الجزء الخاص بها من المشروع في الوقت المحدد، وهي الآن تطالب بمبالغ ضخمة بسبب التأخير من جانب هيئة المعادن والهندسة.

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي، بحسب الموقع: "لقد سلمنا سدا مائيا معقدا لشعب لم ير سدا في حياته، وإذا سرنا على المنوال الحالي، قد لا يرى المشروع النور في أي يوم".

يذكر أن مصر والسودان وأثيوبيا، تتفاوض حول قضية سد النهضة منذ العام 2014، في ضوء وجود خلافات معقدة على السد.

وتقيم أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلع حوالي 55.5 مليار متر مكعب.


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