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السجن 4 سنوات لقس سابق أدين باعتداء جنسي

عرب وعالم

محكمة
محكمة

وكالات - خالد الشرقاوي

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السجن

اعتداء جنسى

قس

قضت محكمة كندية بالسجن 4 سنوات على القس السابق "ديفيد نورتون"، إثر إدانته باعتداء جنسي خلال تسعينيات القرن الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن شخصًا (لم تذكر اسمه) رفع دعوى ضد "نورتون" (72 عاما) بتهمة الاعتداء الجنسي عليه.

وأدانت المحكمة نورتون، وقضت بسجنه 4 سنوات، بعد رفضه الاعتذار وطلب الصفح من المشتكي.

كما قضت بمنعه من رؤية حفيدته مدى الحياة.

من جهة أخرى، قرر القضاء الكندي سجن مدرس سابق بأكاديمية "ألين"، إحدى أشهر المؤسسات الدينية الكاثوليكية بمدينة تورنتو، مدة 33 شهرًا، بعد إدانته في قضية استغلال جنسي رفعها ضده 3 من طلابه.


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