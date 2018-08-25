مصر تقرر زيادة إنتاج حليب الأطفال لهذا السبب الهام

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قالت مصر، اليوم السبت، إنها قررت زيادة إنتاج ألبان الأطفال محليا لتفادي أي نقص بالأسواق.
جاء ذلك بحسب بيان للرئاسة - اطلعت عليه الأناضول- عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزيرة الصحة، هالة زايد، تضمن مناقشات عدة أمور متعلقة بالأوضاع الصحية بالبلاد.
وأوضح البيان أن "الرئيس وجه بزيادة انتاج ألبان الأطفال المنتجة محلياً، بما يساهم في تفادي أي نقص بالأسواق، على أن يتم توفيرها بسعر التكلفة في الصيدليات التابعة للشركة القابضة للأدوية (حكومية) وكذلك الصيدليات الأخري"، دون تفاصيل أكثر.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال مركز معلومات مجلس الوزراء، في بيان إن هناك 1092 منفذ موزع على كافة أنحاء البلاد يقوم بتوفير ألبان الأطفال المدعمة، مشيرة إلى مخزون استراتيجي يقترب من 3 ملايين علبة ويكفى لمدة 3 أشهر.
وفي سبتمبر/ أيلول 2016، شهدت مصر احتجاجات محدودة كانت تعترض على نقص ألبان الأطفال، قبل أن يتدخل الجيش المصري، ويعلن وجود احتكار بالأسواق وقيامه بالتنسيق مع وزارة الصحة لجلب كميات بالسعر الطبيعي.
وتدعم مصر حليب الأطفال لغير القادرين، وتستورد سنويًا ما يقرب من 166 ألف طن من ألبان الأطفال، ومن ألبان البودرة المستخدمة في صناعة الألبان، وفق تقارير صحفية محلية. -

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