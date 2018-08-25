أول رئيس فيتنامي يصل مصر منذ 9 سنوات

25 أغسطس 2018 - 11:34 م

وصل رئيس جمهورية فيتنام، تران داى كوانغ، اليوم السبت، مطار مدينة الأقصر جنوبي مصر، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس فيتنامي للبلاد منذ 9 سنوات.



وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن كوانغ وصل مطار الأقصر، وبدأ جولة سياحية وسط إجراءات أمنية مكثفة.



وأوضحت الوكالة أن الزيارة (للأقصر) تستمر يومًا واحدًا، يزور خلالها المعابد والمقابر الفرعونية بالمحافظة.



كما تتضمن "عقد بروتوكول تعاون سياحى بين دولة فيتنام والمحافظة"، حسب المصدر ذاته.



وكانت آخر زيارة لرئيس فيتنامي إلى مصر في 2009، حيث التقى خلالها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، على هامش قمة دول "عدم الانحياز".



وبعد انتهاء جولته في الأقصر، من المقرر أن يتوجه كوانغ إلى العاصمة القاهرة للمشاركة في قمة ثنائية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.



وأمس الجمعة، أعلن المتحدث الرئاسي بمصر، انعقاد قمة مصرية فيتنامية في القاهرة، بعد غد الإثنين ، لبحث تطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، في تصريح لصحيفة الجمهورية (حكومية)، إن الرئيس الفيتنامي يصل القاهرة، اليوم، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام (لم يحددها).



وأوضح أنه من المقرر عقد قمة بين الرئيسين المصري والفيتنامي، لبحث تطوير التعاون في مجالات مختلفة.



وقالت وسائل إعلام محلية، إن زيارة كوانغ، تأتي بدعوة رسمية من السيسي، ضمن جولة إفريقية بدأها بزيارة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

