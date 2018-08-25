"أحذية أطفال" و"أعلام المثليين" في مظاهرة ضد البابا بأيرلندا

25 أغسطس 2018 - 11:35 م

تظاهر المئات وسط عاصمة أيرلندا، دبلن، السبت، بالتزامن مع زيارة يجريها البابا فرنسيس، على خلفية فضائح اعتداءات جنسية بحق أطفال، عصفت بالكنيسة الكاثوليكية في البلاد.



وذكر موقع "يورو نيوز" الأوروبي أن المتظاهرين، وبينهم ضحايا اعتداءات جنسية من رجال الدين، تجمعوا على طول شوارع وسط دبلن، وهم يعلقون أحذية أطفال حول أعناقهم، ويلوحون بأعلام "قوس قزح" (شعار المثلية الجنسية).



ووصل البابا فرنسيس اليوم إلى أيرلندا في زيارة تستمر يومين.



وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء، ليو فاردكار، الذي أصبح العام الماضي أول زعيم مثلي للبلاد: "ما زالت الكنيسة الكاثوليكية جزءًا من مجتمعنا إلى حد كبير، لكن ليس في القلب منه كما كانت قبل 40 عامًا".



وأضاف، في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أصبحت أيرلندا مكانا مختلفا جدا خلال الأربعين عاما الماضية، وعلاقتنا بالكنيسة تغيرت بسبب ما تم اكتشافه من انتهاكات جنسية تعرض لها أطفال".

