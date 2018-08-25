  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:02 ص
بحث متقدم
ترامب

ترامب سيتخذ هذا القرار الخطير بشأن الفلسطينيين

الدكتور محمد البرادعي

تغريدة نارية لـ"البرادعي" عن "ترامب".. هذا ما قاله

القصة الكاملة لأزمة لبن الأطفال

مصر تقرر زيادة إنتاج حليب الأطفال لهذا السبب الهام

سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا: «سد النهضة» قد لا يرى النور

خطف

جدل برلماني حول إعدام خاطفي الأطفال

معصوم مرزوق

دعوات للإفراج عن «معصوم مرزوق»: لم يدع إلى عنف

طفلي الدقهلية - ريان ومحمد

شقيق والد طفلي الدقهلية يفجر مفاجأة حول دوافع الجريمة

أحمد شفيق

بالأسماء.. سياسيون يختفون في ظروف غامضة

صلاح

كيف أفلت «محمد صلاح» من فساد قطاع الناشئين بالأندية؟

مكملين والشرق

قنوات الإخوان.. أسهل الطرق إلى «الليمان»

"أحذية أطفال" و"أعلام المثليين" في مظاهرة ضد البابا بأيرلندا

عرب وعالم

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مصرع طيارين في سقوط طائرة بتكساس

#

بشار يبدأ في إزاحة إيران من قواعده الجوية ..ما السبب؟

#

مظاهرة احتجاجية ضد ترامب في نيويورك

#

إصابة سيدتين و3 أطفال فى انقلاب سيارة

تظاهر المئات وسط عاصمة أيرلندا، دبلن، السبت، بالتزامن مع زيارة يجريها البابا فرنسيس، على خلفية فضائح اعتداءات جنسية بحق أطفال، عصفت بالكنيسة الكاثوليكية في البلاد.
وذكر موقع "يورو نيوز" الأوروبي أن المتظاهرين، وبينهم ضحايا اعتداءات جنسية من رجال الدين، تجمعوا على طول شوارع وسط دبلن، وهم يعلقون أحذية أطفال حول أعناقهم، ويلوحون بأعلام "قوس قزح" (شعار المثلية الجنسية).
ووصل البابا فرنسيس اليوم إلى أيرلندا في زيارة تستمر يومين.
وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء، ليو فاردكار، الذي أصبح العام الماضي أول زعيم مثلي للبلاد: "ما زالت الكنيسة الكاثوليكية جزءًا من مجتمعنا إلى حد كبير، لكن ليس في القلب منه كما كانت قبل 40 عامًا".
وأضاف، في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أصبحت أيرلندا مكانا مختلفا جدا خلال الأربعين عاما الماضية، وعلاقتنا بالكنيسة تغيرت بسبب ما تم اكتشافه من انتهاكات جنسية تعرض لها أطفال".
وكشفت سلسلة تحقيقات حكومية، بين عامي 2005 و2014، عن إساءة معاملة قاصرين من طرف قساوسة في مناطق مختلفة من أيرلندا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

هات "العدل".. وكن "طرزان"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» حالة من الفزع في الجزائر بسبب انتشار هذا المرض الخطير
» قرار هام من "ليفربول" بشأن حارسه كاريوس
» عرض فيلم إباحي بنادٍ في الغربية.. ورئيس النادي: الشاشات بـ«البلوتوث»
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وبلد الوليد
» الحكومة تمنح قبلة الحياة لشركات الغزل والنسيج
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول لتصدر الدوري الإنجليزي
» «بابا الفاتيكان» يقر بالفضائح الجنسية: مصدر خزي للكنيسة
» رقم قياسي جديد لـ«صلاح» مع ليفربول
» قرار خطير من مرتضى منصور في عمومية الزمالك
» جائزة جديدة لـ«صلاح» بعد مباراة ليفربول وبرايتون

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل