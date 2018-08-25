4.4 مليارات دولار أنفقها الكنديون على الحشيش

25 أغسطس 2018 - 11:37 م

أظهرت معطيات أعلنتها هيئة الإحصاء الكندية، اليوم السبت، أن مواطنيها أنفقوا نحو 4.4 مليارات دولار أمريكي لشراء مخدر الحشيش خلال العام الماضي.



وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن 90 بالمئة من الحشيش دخل كندا بطرق غير قانونية.



ولفتت أن مبيعات الحشيش في عموم البلاد تشهد منحى تصاعديا بإستمرار، وأنها ستتخطى الـ6 مليارات دولار كندي (4.6 مليار دولار) خلال العام الجاري.



وأوضحت أن وصف الحشيش من قبل الأطباء للمرضى ساهم في زيادة مبيعاته بعموم البلاد.



يشار أن الحكومة الفيدرالية الكندية أعلنت في وقت سابق، أنها ستسمح ببيع الحشيش في البلاد اعتبارا من 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

