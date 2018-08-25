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4.4 مليارات دولار أنفقها الكنديون على الحشيش

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حشيش
حشيش

المصريون ووكالات

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أظهرت معطيات أعلنتها هيئة الإحصاء الكندية، اليوم السبت، أن مواطنيها أنفقوا نحو 4.4 مليارات دولار أمريكي لشراء مخدر الحشيش خلال العام الماضي.
وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن 90 بالمئة من الحشيش دخل كندا بطرق غير قانونية.
ولفتت أن مبيعات الحشيش في عموم البلاد تشهد منحى تصاعديا بإستمرار، وأنها ستتخطى الـ6 مليارات دولار كندي (4.6 مليار دولار) خلال العام الجاري.
وأوضحت أن وصف الحشيش من قبل الأطباء للمرضى ساهم في زيادة مبيعاته بعموم البلاد.
يشار أن الحكومة الفيدرالية الكندية أعلنت في وقت سابق، أنها ستسمح ببيع الحشيش في البلاد اعتبارا من 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ولا توجد احصائيات رسمية حول عدد متعاطي الحشيش في كندا، إلا أن التقديرات تشير أن عددهم يبلغ نحو 5 ملايين شخص، ينفق الواحد منهم نحو ألف و200 دولار كندي سنويا (نحو 920 دولار أمريكي) على الحشيش. 

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