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جوارديولا ينتظر تطبيق هذا الأمر الهام بـ"البريمرليج"

الرياضة

جوارديولا
جوارديولا

المصريون ووكالات

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قال الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه ينتظر القرار النهائي بشأن استخدام تقنية الفيديو في مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليج).
جاءت تصريحات غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بعد تعادل فريقه مع وولفرهامبتون بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.
وأكد جوارديولا "لا أستطيع التدخل في مسألة استخدام تقنية الفيديو، فمسؤولي الدوري هم الذين سيقررون متى ستستخدم التقنية، لذا فإنه علينا الانتظار لحين اتخاذ القرار النهائي بشأن استخدامه".
وأضاف "صنعنا فرصًا كثيرة للفوز اليوم، ولكن أضعنا بعض التمريرات خلال المباراة، نحن دائمًا نلعب بنفس المستوى، البعض سيقول أنه من الصعب اللعب بشكل جيد عندما تواجه فرقًا مستواها جيد ولكن حاولنا و كانت لدينا فرصًا كثيرة، يجب أن نتحسن لأننا دفاعيًا اليوم لم نكن مثل عادتنا".
واختتم جوارديولا تصريحاته بالقول "علمنا أن وولفرهامبتون خصم صعب ولكني سعيد بردة فعل الفريق لأنها كانت جيدة، الأمور اليوم معقدة ولكن صنعنا الكثير من الفرص".
وبتعادل اليوم، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب المسابقة المحلية برصيد 7 نقاط. 

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