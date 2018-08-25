جوارديولا ينتظر تطبيق هذا الأمر الهام بـ"البريمرليج"

قال الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه ينتظر القرار النهائي بشأن استخدام تقنية الفيديو في مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليج).



جاءت تصريحات غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بعد تعادل فريقه مع وولفرهامبتون بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

جاءت تصريحات غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بعد تعادل فريقه مع وولفرهامبتون بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.