محافظ البحر الأحمر يحضر حفل زفاف تلبية لدعوة العروسين

25 أغسطس 2018 - 11:40 م

قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر خلال حضوره حفل زفاف الاستاذ رامي جميل علي الانسة ايرين إسحق بأن مشاركتي فرحة أهالي المحافظة هو دعم لي ومصدر سعادتي تلبية لدعوتهم لحضور العرس ومشاركتهم اسعد لحظاتهم.

قام عبدالله بتهنئة العروسين وذويهم في أجواء يسودها الفرح والسعادة الغامرة لجميع الحضور حيث أعرب أهالي العروسين عن امتنانهم للمحافظ لقبول الدعوة وتواجده بينهم دون أي مظهر من مظاهر التكلف.

وأكد عبدالله أن مشاركة أهالي البحر الأحمر مناسباتهم من أفضل الأوقات وأقربها إلى قلبه فهو يسعى لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم بشتى الطرق وتوفير الخدمات والمشروعات التي تقدم لهم مزيد من التقدم والتطوير لجعل المحافظة من أفضل محافظات مصر والعالم .



وطلب الحضور التقاط الصور التذكارية مع المحافظ تعبيرا عن شعورهم بالسعادة والامتنان مشيرين إلى التغيير القائم بالمحافظة والذي يشعرون به في عدد كبير من النواحي الحياتية الهامة .



