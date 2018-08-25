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تفاصيل لقاء محافظ البحرالأحمر بأسرة السائحين المتوفيين

قبلي وبحري

صورة المحافظ مع أسرة البريطانيين المتوفيين
صورة المحافظ مع أسرة البريطانيين المتوفيين

حسن حمدان

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محافظ

تفاصيل

الغردقة

لقاء

البحرالأحمر

إلتقي اليوم السبت اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالسيدة/  كيللي أوميرود  إبنه كلا من السائح الإنجليزي المتوفي جيمس كوبر 69 عام؛ وزوجته سوزان كوبر64 عام حيث قام بتقديم العزاء لها ولأسرتها عن فقد والديها معبرا عن شعوره بالحزن العميق لفقد والديها أثناء رحلتهم للغردقة ..

وخلال اللقاء أكد اللواء أحمد عبد الله للسيدة/  كيللي   أننا أصدرنا بيان أوضحنا فيه تقرير مبدئي بناءا على التقرير الطبي للطبيب المختص الذي باشر الحالتين فور إصابتهما ؛ حيث أشار التقرير إلي أن سبب وفاة السائح الإنجليزي  هو التوقف المفاجئ بعضلة القلب   في حين أصيبت زوجته بعد عدة ساعات من وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف وظائف التنفس الأمر الذي أدي إلي وفاتها بعد محاولات إنعاشها ‘ ويرجح أنها أصيبت بتلك الأعراض تأثرا بحزنها علي وفاة زوجها..وأضاف أننا ننتظر تقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة التي سوف تسفر عن جميع التفاصيل والحقائق التي تخص الواقعة..

وقد أوضح السيد المحافظ أيضاً أن الحكومة المصرية تقدر حالتها  وتقدم لها كامل الدعم ؛ وأن لها الحرية الكاملة في متابعة ومباشرة التحقيقات مع النيابة العامة لتشعر بالإطمنئان عن سير عملية البحث الجنائي والتحقيقات..

كما قدم عبدالله لكيللي الدعوة للإقامة فترة أطول من أجازتها المقررة إذا كانت ترغب في ذلك لمباشرة التحقيقات بنفسها؛ لكنها طلبت العودة إلى بلدها والمجئ مرة أخرى.

ومن جانبها طالبت كيللي بتحري الدقة في معاينة غرفة والديها ؛ الأمر الذي أكده لها السيد المحافظ مؤكداً أنه تم تشميع الغرفة في الحال وترك الأمر للأجهزة القضائية المعنية والأدلة الجنائية التي تحظي بفريق عمل محترف يستخدم أحدث النظم التكنولوجية في العالم للكشف عن آثار أي شبهة جنائية.

كما تضمن اللقاء إتصالا هاتفيا من الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة السياحة قدمت خلاله تعازيها لها وأكدت لها المؤازرة والدعم الكامل لها ولأسرتها من جميع أجهزة الدولة..

وفي لفتة إنسانية أصدر عبدالله تعليماته بشراء ملابس جديدة لها ولأسرتها وكل ما يحتاجونه من متعلقات  تلزمهم حتي موعد سفرهم نظرا لتحريز بعض الأمتعة الخاصة بهم بغرفة الفندق..

وفي نهاية اللقاء تقدمت كيللي بالشكر للسيد المحافظ علي الإهتمام بها  وتقديم كافة سبل الراحة لها ولأسرتها و منحها الحرية للإقامة ومباشرة التحقيقات بنفسها للإطمئنان التام عما تصل إليه التحقيقات.


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