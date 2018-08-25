» قرار هام من "ليفربول" بشأن حارسه كاريوس

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كاريوس

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، يوم السبت، انتقال حارس المرمى الكروي الألماني لوريس كاريوس إلى صفوف بشيكطاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسمين.
وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني، "انتقل كاريوس لنادي بشيكطاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسمين بعد الاتفاق على كافة التفاصيل"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.
وسيمضي كاريوس (25 عامًا) ما تبقى من الموسم الحالي وموسم 2019-2020 مع النادي التركي، الذي بدأ موسمه بانتصارين متتاليين.
وشارك كاريوس مع ليفربول في 49 مباراة بعدما انتقل من ماينز الألماني في 2016، وكان احتياطيًا أمام وست هام في أولى مباريات الفريق الإنجليزي هذا الموسم. 

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