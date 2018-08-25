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نابولي يقلب الطاولة على ميلان في "الكالتشيو"

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اجتاز فريق نابولي، يوم السبت، ضيفه اي سي ميلان وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثانية للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
بذلك، ارتفع رصيد نابولي إلى 6 نقاط في الوصافة بفارق الأهداف خلف يوفينتوس المتصدر، بينما جاء اي سي ميلان في المركز الثالث عشر بلا رصيد من النقاط.
دخل اي سي ميلان اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 15 عن طريق جياكومو بونافنتورا.
وجاء الشوط الثاني مثيرًا ومليئًا بالأهداف، فمع حلول الدقيقة 49 أضاف ميلان الهدف الثاني عن طريق دافيد كالابريا.
عاد لاعبو نابولي للسيطرة على مجريات اللقاء، وتمكن البولندي بيوتر زيلينسكي من تقليص النتيجة بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة 53.
ومع حلول الدقيقة 63 أضاف زيلينسكي الهدف الثاني له والتعادل لفريقه، لتزداد الإثارة في مجريات اللقاء في إطار محاولات كلا الفريقين في تسجيل هدف الفوز.
وجاءت الدقيقة 80 لتشهد الهدف الثالث لنابولي عن طريق البلجيكي درايس ميرتينز ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين بالثلاث نقاط. 

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