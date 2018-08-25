نابولي يقلب الطاولة على ميلان في "الكالتشيو"

بذلك، ارتفع رصيد نابولي إلى 6 نقاط في الوصافة بفارق الأهداف خلف يوفينتوس المتصدر، بينما جاء اي سي ميلان في المركز الثالث عشر بلا رصيد من النقاط.



دخل اي سي ميلان اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 15 عن طريق جياكومو بونافنتورا.