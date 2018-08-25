اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على نجران

25 أغسطس 2018 - 11:58 م

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء السبت، "صاروخاً باليستيا"؛ ليرتفع عدد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على المملكة منذ بدء الحرب إلى 181.



ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية في نبأ عاجل إن "الدفاع الجوي اعترض صاروخاً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه (منطقة) نجران (جنوب غرب)"، دون تفاصيل.



والخميس، قال التحالف العربي في اليمن، في بيان، إن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون منذ بدء الحرب وصلت إلى 180 صاروخا.



ولم يصدر بيان عن التحالف ولا الحوثيين بشأن محاولة الاستهداف حتى الساعة 20: 00 ت.غ.

