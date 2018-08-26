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"الأوقاف الإسلامية" بالقدس تحذر من هذا الأمر بشأن "الأقصى"

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رفع العلم الفلسطيني فوق المسجد الأقصى

المصريون ووكالات

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حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، السبت، السلطات الإسرائيلية من اتخاذ أي قرار "يمس بإسلامية المسجد الأقصى".
جاء ذلك في بيان أصدرته الدائرة عقب مطالبة المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، أمس الجمعة، لحكومة بنيامين نتنياهو، بتبرير "وضع قيود على صلاة غير المسلمين في المسجد الأقصى".
وقالت الدائرة التابعة للحكومة الأردنية، إن "المسجد الأقصى هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما، وبجميع الطرق المؤدية إليه هو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد". 
وشدّدت على أنه ليس للمحكمة الإسرائيلية أية صلاحية على المسجد.
وحذرت من "ما تقوم به الجهات اليهودية اليمينية المتطرفة من مساع لإثارة حرب دينية في المنطقة، ومن ما تقترفه من انتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، وبتغطية وحماية من شرطة الاحتلال".
وأضافت أن "إقرار أي صلاة لغير المسلمين في المسجد الأقصى وتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم قبل وبعد عام 1967 للمسجد هو عدوان صارخ على الإسلام والمسلمين في العالم، ونقضا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية". 
وأمس الجمعة، طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية، حكومة نتنياهو، بتبرير "وضع قيود على صلاة غير المسلمين في المسجد الأقصى". 
وقالت صحيفة" معاريف" الإسرائيلية، إن المحكمة منحت الحكومة فترة 60 يومًا للرد على أسباب منعها اليهود من الصلاة بالمسجد الأقصى. 
وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى والقيام بجولات فيه، ولكنها تحظر عليهم أداء الصلاة خلال اقتحاماتهم. 

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