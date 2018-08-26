هذا ما قاله مدرب "يوفينتوس" عن رونالدو

26 أغسطس 2018 - 12:12 ص

قال ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفينتوس الإيطالي، إن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو متواضع للغاية بعد انتقاله لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي قادمًا من ريال مدريد الإسباني.



جاءت تصريحات أليغري في مؤتمر صحفي عقب فوز فريقه على لاتسيو بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمسابقة المحلية، ومواصلة رونالدو في صيامه عن التهديف.



وأكد أليغري "كريستيانو يعلم جيدًا الاختلاف بين الكرة الإيطالية والإسبانية، فهو شخص متواضع للغاية وأنا سعيد للغاية بالتأثير الذي أحدثه معنا حتى الآن".



وفيما يتعلق بالأرجنتيني باولو ديبالا، قال أليغري، "في غياب ديبالا الأمور تصبح أصعب في التمرير بين الخطوط، ولكننا قدمنا أداءً أفضل في الشوط الثاني بعد أداء دفاعي جيد في الشوط الأول".



وأشار "في بعض الأحيان نقع في مرحلة عدم توازن، علينا تحسن وتيرة عملنا والحفاظ على التوازن دائمًا".

