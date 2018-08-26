هذا ما فعلته وزيرة السياحة مع إبنه الزوجين البريطانيين المتوفين

26 أغسطس 2018 - 12:18 ص

تواصلت اليوم الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية هاتفياً بالسيدة/ كيللي أوميرود إبنة كلا من السائح الإنجليزي المتوفي جيمس كوبر 69 عام ؛ وزوجته سوزان كوبر 64 عام لتقديم العزاء لها ولأسرتها عن فقد والديها..

جاء ذلك خلال لقاء السيد المحافظ بالسيدة/ كيللي ابنة المتوفين وأسرتها بالغردقة ظهر اليوم لتقديم واجب العزاء في وفاة والديها..

كان ذلك بناءا علي التنسيق المستمر القائم بين اللواء/أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة منذ الدقائق الأولي لوفاة الزوجين البريطانيين في الغردقة

حيث تحرك علي الفور محافظ البحر الأحمر يوم الأربعاء الماضي لمعرفة تفاصيل الوفاة و الوقوف علي التقارير الطبية التي توضح أسباب الوفاة والتنسيق مع وزيرة السياحة لمتابعة الموقف مع شركة السياحة المختصة والتواصل مع زويهم والجهات المعنية بإنجلترا لإبلاغهم بالإجراءات الجاري إتخاذها حيال جثامين المتوفين وإنهاء الأوراق الرسمية الخاصة بذلك..

هذا وقد تم تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الأزمة من المحافظة ووزارة السياحة وشركة توماس كوك المنظمة للرحلة وشرطة السياحة وهيئة الإستعلامات بالتنسيق مع السفارة البريطانية في مصر لمتابعة الموقف أولا بأول..

وقالت وزيرة السياحة أنها تتابع عن كثب التحقيقات في واقعة الوفاة ومازال التنسيق مستمر بين محافظ البحر الأحمر ووزارة السياحة وجميع الجهات المعنية لمتابعة سير التحقيقات وتقرير الطب الشرعي للوصول لأسباب الوفاة الحقيقية.. والتنسيق مع السفارة البريطانية في مصر مع تقديم الدعم الكامل لأسرة المتوفين من جميع النواحي..

كان لقاء اليوم مع أسرة المتوفين في حضور السيدة إيفيت قرياقص نائب القنصل البريطاني في مصر الذي ثمن من جانبه جهود السيد المحافظ والتحرك السريع لإحتواء الأزمة والوقوف علي الحقائق.