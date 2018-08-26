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عرض مسرحية "ولاد البلد" لليوم الرابع على التوالى بالغردقة

قبلي وبحري

صور المسرحية
صور المسرحية

حسن حمدان

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الرابع

ولاد البلد

لليوم

عرض. مسرحيه.

أقام قصر ثقافة الغردقة عرض مسرحية ولاد البلد اليوم مساء السبت  بالنادى الاجتماعى .

ضمن مهرجان مسرح المواجهة وتهدف تلك المبادرة إلى وصول الخدمات الفنية والثقافية إلى قرى صعيد مصر، وإلى زيادة وعي المواطنين، وخاصة في القرى بالقضايا المجتمعية والوطنية، إضافة إلى تعزيز دور الفن في تنمية روح الانتماء الوطني، فضلاً عن تقوية الشراكة بين مؤسسات المجتمع سواءً حكومية أو أهلية.

ويذكر ان ولاد البلد من إنتاج فرقة المسرح الحديث البيت الفنى للمسرح ،تأليف دكتور مصطفى سليم،  اخراج محمد الشرقاوى بطولة مجموعة من الشباب الفنانين  .

ويستمر عرض المسرحية بالنادى الاجتماعى لمدة يومين الاحد والاثنين الموافق 26 حتى 27 /8/2018 فى تمام الساعة التاسعة مساء




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