برشلونة يفوز بصعوبة على بلد الوليد

26 أغسطس 2018 - 12:50 ص

حقق نادي برشلونة انتصارا صعبا على مضيفه بلد الوليد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب نيوفو جوسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.



يعود الفضل في فوز البرسا إلى لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 57.

