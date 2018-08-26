  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:38 ص
بحث متقدم
سد النهضة ارشيفية

السبب الحقيقي وراء عدم الانتهاء من سد النهضة

بالفيديو.. المسلماني: الحكومة متواطئة مع تجار الآثار

المسلماني: ترامب يكرر الخطأ التاريخي لأفشل رئيس أمريكي

ترامب

ترامب سيتخذ هذا القرار الخطير بشأن الفلسطينيين

الدكتور محمد البرادعي

تغريدة نارية لـ"البرادعي" عن "ترامب".. هذا ما قاله

سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا: «سد النهضة» قد لا يرى النور

معصوم مرزوق

دعوات للإفراج عن «معصوم مرزوق»: لم يدع إلى عنف

طفلي الدقهلية - ريان ومحمد

شقيق والد طفلي الدقهلية يفجر مفاجأة حول دوافع الجريمة

أحمد شفيق

بالأسماء.. سياسيون يختفون في ظروف غامضة

صلاح

كيف أفلت «محمد صلاح» من فساد قطاع الناشئين بالأندية؟

مكملين والشرق

قنوات الإخوان.. أسهل الطرق إلى «الليمان»

في الدوري الإسباني

برشلونة يفوز بصعوبة على بلد الوليد

الرياضة

برشلونة
برشلونة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

برشلونة يفوز على ألافيس بثلاثية نظيفة

#

لاعبو برشلونة يسيطرون على جائزة الأفضل بـ"المونديال"

#

ريال مدريد يهنئ برشلونة بالثنائية المحلية

#

شاهد وزير خارجية روسيا يقع على المسرح بشكل مضحك

حقق نادي برشلونة انتصارا صعبا على مضيفه بلد الوليد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب نيوفو جوسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
يعود الفضل في فوز البرسا إلى لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 57.
وارتفع رصيد الفريق الكتالوني بهذا الفوز إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول الدوري الإسباني، فيما تراجع بلد الوليد إلى المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

هات "العدل".. وكن "طرزان"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» هل يمكن عزل "ترامب" دستوريًأ من رئاسة أمريكا؟
» لهذه الأسباب يقتل الآباء والأمهات أبنائهم
» حالة من الفزع في الجزائر بسبب انتشار هذا المرض الخطير
» جدل برلماني حول إعدام خاطفي الأطفال
» عرض فيلم إباحي بنادٍ في الغربية.. ورئيس النادي: الشاشات بـ«البلوتوث»
» الحكومة تمنح قبلة الحياة لشركات الغزل والنسيج
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول لتصدر الدوري الإنجليزي
» «بابا الفاتيكان» يقر بالفضائح الجنسية: مصدر خزي للكنيسة
» رقم قياسي جديد لـ«صلاح» مع ليفربول
» قرار خطير من مرتضى منصور في عمومية الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل