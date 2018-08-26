استقالة وزيري الدفاع والداخلية في أفغانستان

26 أغسطس 2018 - 01:10 ص

قدم وزيرا الدفاع والداخلية في أفغانستان استقالتهما، بلغضافة إلى مسؤول أمني آخر، السبت، حسبما أفادت قناة «يورونيوز» الأوروبية نقلاً عن مصادر حكومية أفغانية.



ونقلت القناة عن مسؤول في مكتب الرئيس الأفغاني لم تذكر اسمه قوله: «تلقينا 4 استقالات من وزيرين ومسؤولين أمنيين بارزين».



وقالت مصادر حكومية أفغانية إن الاستقالات شملت وزير الدفاع، طارق شاه بهرامي، ووزير الداخلية، ويس أحمد بارماك، بالإضافة إلى المسؤول الأمني معصوم ستانيكزاي الذي كان يشغل منصب مسؤول الإدارة الوطنية للأمن.



وتأتي هذه الاستقالات في أفغانستان بعد أن تقدّم مُستشار الأمن القومي الأفغاني، محمد حنيف أتمار، السبت، باستقالته من منصبه، موضحًا أن الوضع السياسي الراهن هو السبب وراء قرار تخليه عن المنصب.

