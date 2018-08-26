» لهذه الأسباب يقتل الآباء والأمهات أبنائهم

26 أغسطس 2018 - 01:15 ص

أكد هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، أن قتل أب لأولاده لا يكون إلا بسبب مرض عقلي أو وقوعه تحت تأثير المخدرات، مشيرًا إلى أنه «قد يكون للمخدرات تأثير على السلوكيات وعليه قد يرتكب الشخص حوادث غير منطقية».



وأوضح في مداخلة برنامج «رأي عام» على قناة «ten»، أنه «لدينا ما يسمى في الاكتئاب العقلي، وهي أن الشخص ونسله مسؤولين عن كل مشاكل العالم، وأن الشخص يقوم بحماية المجتمع والحفاظ عليه بقتل أولاده».

