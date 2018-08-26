» هل يمكن عزل "ترامب" دستوريًأ من رئاسة أمريكا؟

26 أغسطس 2018 - 01:21 ص

كشف الدكتور عاطف عبدالجواد، المحلل السياسي، عن أنه «من الممكن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه كما حدث من قبل الرئيس الأسبق نيكسون وبيل كلينتون، فالدستور يسمح بذلك وفقًا لقواعد معينة».



وأوضح "عبدالجواد" في مداخلة برنامج «رأي عام» على قناة «ten»، أن «كل يوم تظهر أدلة جديدة حول جرائم ارتكبها أعضاء في حملة ترامب، مستشاريه، وفي حالة ظهور أدلة ضد ترامب هل سيحاكم الكونجرس ذو الأغلبية الجمهورية زميليهم في الحزب الرئيس ترامب».

