المسلماني: ترامب يكرر الخطأ التاريخي لأفشل رئيس أمريكي

26 أغسطس 2018 - 01:26 ص

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن الرئيس الأمريكي الراحل هربرت هوفر يعتبر أفشل رئيس أمريكي، لافتًا إلى أن «هوفر» لم يستجب لمستشاريه لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد.



وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء السبت، أن الكثير من المثقفين تقدموا برسالة موقعة للرئيس «هوفر» للقيام بإجراءات اقتصادية معينة حتى لا تدخل الولايات المتحدة في أزمة اقتصادية كبيرة، ونفس الأمر تكرر مع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بعد إعلانه الحرب التجارية مع الصين وبعض الدول.

