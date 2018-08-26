السبب الحقيقي وراء عدم الانتهاء من سد النهضة

26 أغسطس 2018 - 01:32 ص

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بناء سد النهضة الاثيوبي كان قد تم تخطيطه للانتهاء منه في 5 سنوات ولكن لم نتمكن من ذلك بسسب ادراة فاشلة للمشروع، خاصة بسبب تدخل شركة ميتيك «شركة تابعة لقوة الدفاع الاثيوبية»، مشيراً إلى أن الشركة وادراتها لم تكن لديها خبرة العمل في مثل هذه المشروعات الكبيرة .



وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أنه بعد مجيئه إلى السلطة أسس لجنة لمتابعة سير العمل في السد، وأشارت التقارير إلى أن شركة ميتيك لم تنفذ الاتفاقية بشكل مطلوب، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية «إينا».



وأشار أبي أحمد أن شركة ساليني الايطالية طالبا الحكومة الإثيوبية بالتعويضات المالية بسبب تأخر شركة ميتيك من الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له.

