» نجاة قائد بقوات الحماية الرئاسية من محاولة اغتيال

26 أغسطس 2018 - 01:40 ص

نجا قائد بارز بقوات الحماية الرئاسية، السبت، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة انفجرت في طريق موكبه، بمحافظة عدن، جنوبي البلاد، حسب مصدر أمني.



وأفاد المصدر، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، بأن "قائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد ركن سند الرهوة، نجا من محاولة اغتيال؛ إثر انفجار عبوة ناسفة في طريق موكبه بين مدينتي الشعب والبريقة في عدن".



وذكر أن الانفجار أدى لتضرر سيارة العميد الرهوة بشكل بالغ، دون أن يسفر ذلك عن أي إصابات.



والرهوة -الذي ينحدر من محافظة أبين (جنوب)- من القيادات العسكرية البارزة في اليمن، ويتولى قيادة اللواء الأول حماية رئاسية، الذي يقوم بمهام حماية القصر الرئاسي في معاشيق بمدينة عدن.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 14.45 تغ.



كما لم يصدر أي تعقيب رسمي حول محاولة الاغتيال.



ومنذ العام 2015، تشهد محافظة عدن عمليات تفجير واغتيال واختطاف، تستهدف مقارا أمنية وحكومية وخطباء وأئمة مساجد وضباطا في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية (قوات موالية للحكومة) ورجال قضاء.

