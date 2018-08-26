» وفاة السيناتور جون ماكين .. وتعليق غير متوقع من ترامب

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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ترامب

جون ماكين

أعلن مكتب السيناتور جون ماكين في بيان رسمي عن وفاته بعد صراع طويل مع سرطان شرس بالمخ .

وأصيب "ماكين" - 81 - بسرطان المخ في يوليو 2017 ، قبل أن يقرر التوقف عن العلاج الجمعة الماضية لعدم وجود جدوى له .

في هذا السياق ، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير متوقع على الوفاة ، ناعيًا "ماكين" بكلمات مؤثرة رغم الخلافات القاسية بينهما التي وصلت لحد التراشق .

وقال "ترامب"في تغريدة على تويتر : "أقدم أعمق مشاعر العزاء والاحترام لأسرة السناتور جون ماكين .. قلوبنا وصلواتنا معكم".

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