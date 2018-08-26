خال الطفلين المقتولين: هذا آخر ما فعله والدهما قبل القتل بساعات

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كشف طارق الشافعي - خالد الطفلين المقتولين ريان ومحمد - تفاصيل آخر 12 ساعة قضاها والد الطفلين المتهم بقتلهما مع الأسرة قبل واقعة القتل .

وقال "الشافعي" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "محمود زوج شقيقتي منذ فترة يتعامل في المنزل بدون مشاكل ويتعامل مع أسرته بشكل جيد جدًا ، وهناك بعض التصرفات التي تنفي نية القتل ، منها مثلا ذهابه إلى إحدى مدارس اللغات الشهيرة وقيامه بتقديم أوراق نجله ريان لها ، وقبول الطفل ، فضلًا عن شراء أغلى ملابس العيد لأطفاله".

وأضاف: "يوم وقفة عيد الأضحى صام محمود بشكل طبيعي جدًا ، وليلتها حضر إلى منزلي هو والأطفال وأمهما ، وسهر معنا بشكل طبيعي جدًا وكان يتعامل بلا مشاكل ثم فوجئنا بعد ذلك بالحادث وبالاعترافات التي قيلت على لسانه".

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