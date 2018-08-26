ربة منزل تشنق رضيعتها وتقدم أغرب تفسير للجريمة

أحمد عادل شعبان
تمكن قطاع البحث الجنائي بالإسكندرية من كشف غموض مقتل طفلة تبلغ من العمر عام ، وتبين أن أمها هي التي قامت بالجريمة .
وكان قسم ثانِ العمرية تلقى بلاغًا بالعثور على جثة طفلة معلقة بشال من رقبتها بمنزل أسرتها في منطقة نجع رحيم التابعة لدائرة القسم .
وبتكثيف البحث تبين أن مرتكبة الجريمة هي "ن ن ع" - والدة الطفلة - ، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها ، وبمواجهتها اعترفت أنها لم تكن تنوي قتل طفلتها وإنما انتابتها حالة من عدم الإدراك لدقائق جعلتها تلف شال خاص بزوجها حول رقبة نجلتها ، مضيفة : "كنت متضايقة شوية".
وأشارت إلى أنها ذهبت إلى أحد أقاربها عقب الجريمة ، ولما عادت افتعلت اكتشافها الجريمة وصرخت حتى حضر الجيران ، فضلًا عن زوجها - والد الطفلة - الذي حضر مسرعًا وقام بإنزال الطفلة من وضعها المشار إليه وتركها على حالها حتى حضرت جهات التحقيق.
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