» جومانا مراد تكشف حقيقة إسلامها: أنا مسلمة والحمدلله

26 أغسطس 2018 - 08:14 ص

تلقت الفنانة جومانا مراد العديد من التهاني بعد ظهورها تؤدي فريضة الحج ، حيث اعتقد غالبية متابعيها أنها كانت درزية واعتنقت الإسلام مؤخرًا .



وردًا على هذه التبريكات ، قالت جومانا مراد : "أنا مسلمة منذ الولادة والحمدلله".



و ردت جومانا على شخص آخر يسألها عما إذا كانت "درزية" ، فردت قائلة : "غير صحيح أنا مسلمة منذ الميلاد".



وابتعدت جومانا مراد عن الفن منذ فترة طويلة ، ولم تعلن عن السبب الحقيقي لابتعادها كما لم تعلن اعتزالها .



