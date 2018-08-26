» جومانا مراد تكشف حقيقة إسلامها: أنا مسلمة والحمدلله

أحمد عادل شعبان
تلقت الفنانة جومانا مراد العديد من التهاني بعد ظهورها تؤدي فريضة الحج ، حيث اعتقد غالبية متابعيها أنها كانت درزية واعتنقت الإسلام مؤخرًا .
وردًا على هذه التبريكات ، قالت جومانا مراد : "أنا مسلمة منذ الولادة والحمدلله".
و ردت جومانا على شخص آخر يسألها عما إذا كانت "درزية" ، فردت قائلة : "غير صحيح أنا مسلمة منذ الميلاد".
وابتعدت جومانا مراد عن الفن منذ فترة طويلة ، ولم تعلن عن السبب الحقيقي لابتعادها كما لم تعلن اعتزالها .
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