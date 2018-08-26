» ضربة جديدة لــ"جوجل"

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جوجل بلس
جوجل بلس

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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جوجل بلس

كشفت شركة "جوجل فرنسا" عن نيتها إغلاق صفحتها على "جوجل بلس" ، داعية مستخدميها إلى متابعتها عبر شبكات اجتماعية أخرى كفيس بوك وانستجرام.

ولم تعلن غوغل فرنسا عن السبب وراء قرار إغلاق الصفحة، الذي لا يبدو مفاجئا بحسب "أندرويد بوليس"، حيث لم يتم تحديث الصفحة منذ 46 أسبوعا.

يشار إلى أن شبكة "غوغل بلس"، التي ظهرت قبل سبع سنوات، تعانى بشدة على صعيد النمو والانتشار وتواجه منافسة شرسة ليست في صالحها مع شبكات اجتماعية أخرى، رغم محاولات غوغل المتكررة لإنعاشها، ما دفع بعض المحللين والمراقبين في عالم التكنولوجيا لإعلان وفاتها من قبل.  


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