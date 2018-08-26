  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
البرلمان الإيراني يطيح بوزير الاقتصاد بسبب انهيار العملة

البرلمان الإيراني يطيح بوزير الاقتصاد بسبب انهيار العملة

جندي إسرائيلي يرفض الذهاب إلي غزة

شاهد.. جندي إسرائيلي يرفض الذهاب إلي غزة

كاسن

السفير البريطانى لـ صلاح: "جدع يا أبو مكة"

مفاجأة لـ"ماكين" مع ثوار حلب ..تعرف عليها

مفاجأة لـ"ماكين" مع ثوار حلب.. تعرف عليها

طفلي الدقهلية

فيديو جديد لقاتل طفليه في الدقهلية قبل الحادث

صلاح

"صلاح" يحقق أمنية غائبة عن فريقه منذ عامين

جون ماكين

طرد "ترامب" من جنازة "ماكين" هذه وصيته

لغز هبوط الدولار

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهيد التحرش

شاهد أول صورة للمتهم بقتل "شهيد التحرش" بشاطيء الإسكندرية

أرشيفية

ربة منزل تشنق رضيعتها وتقدم أغرب تفسير للجريمة

تعرف علي درجات حرارة اليوم

آخر الأخبار

الأرصاد: طقس الأحد معتدل شمالا والعظمى بالقاهرة 29
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعرف علي درجات حرارة اليوم

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأحد 26 أغسطس.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم  الأحد  طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب البلاد كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.  

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.  

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 22 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 30

السلوم 22 29

سيوة 27 37

بورسعيد 26 32

دمياط 26 31

العريش 23 33

رفح 22 32

الإسماعيلية 22 35

السويس 24 34

رأس سدر 24 33

نخل 20 33

نويبع 29 34

طابا 25 33

كاترين 20 30

الطور 27 33

شرم الشيخ 30 37

الغردقة 29 37

مرسى علم 28 34

الفيوم 25 34

بنى سويف 25 35

المنيا 24 35

أسيوط 24 36

سوهاج 25 37

قنا 26 38

الأقصر 27 41

أسوان 28 42

أبوسمبل 28 41

الوادى الجديد 28 41

شلاتين 25 36

ابو رماد 26 35

راس حدربة 27 35

حلايب 27 34


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

هات "العدل".. وكن "طرزان"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» "بيكيه" يسخر من ملعب بلد الوليد
» بسبب "أنوثته المفرطة" رفض طلب لجوء "عراقي"
» شجاعة ممرضة تنتصر على رجل مسلح
» بالفيديو.. النيران تحول منطقة في كندا إلى ما يشبه كوكب المريخ
» شاهد.. أنثى قرد تتسلق أسلاكا كهربائية
» لحظة إنقاذ "أضحية" عبرت البحر هربًا من الذبح
» الجمهور يحتج على حكم فى مباراة برقائق البطاطس
» السكة الحديد تكشف عن سبب تأخر الرحلات
» شاهد.. خروف داخل سيارة حكومية يثير الجدل
» تعرف علي درجات حرارة اليوم
» شاهد .. لقطة لم ينتبه لها أحد تكشف عما يدور بداخل رونالدو

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل