طرد "ترامب" من جنازة "ماكين" هذه وصيته

26 أغسطس 2018 - 09:16 ص

توفي منذ قليل، السيناتور الأميركي جون ماكين عن 81 عاما، بعد صراع مع سرطان في المخ استمر لأكثر من عام تقريبا عقب فشل العلاج الكيماوي والإشعاعي في القضاء علي هذا النوع من المرض.

وأعرب أفراد عائلته عن امتنانهم العميق للدعم والرعاية اللذين أظهرهما الفريق المعالج لماكين، وللقلق والمحبة اللذين أظهرهما آلاف الأميركيين.

وكان ماكين 81 عاما يخضع للعلاج الكيماوي والإشعاعي منذ يوليو 2017، وتغيب عن واشنطن حيث تنعقد جلسات مجلس الشيوخ في الكابيتول، منذ ديسمبر الماضي.

وتبين أن ماكين، الذي خاض انتخابات الرئاسة في 2008 لكنه لم ينجح، مصاب بورم خطير في المخ، وذلك بعدما خضع لجراحة لإزالة تجمع دموي فوق عينه اليسرى.

وتمكن ماكين من الحفاظ على صورته القوية في النقاشات الرئيسية للسياسة الخارجية والعسكرية بمجلس الشيوخ، كما انتقد الرئيس دونالد ترامب بشدة بعد لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي يعده ماكين عدوا قديما له.

يذكر أن ماكين أوصى، في مايو الماضي، بألا يحضر ترامب جنازته.