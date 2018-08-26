"صلاح" يحقق أمنية غائبة عن فريقه منذ عامين

26 أغسطس 2018 - 09:31 ص

تلقى اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي إشادات دولية كبيرة بعد الهدف الذي سجله مساء أمس في شباك برايتون ليضع فريقه في صدارة الدوري الانجليزي "البريميرليج".

و اختار موقع "هوسكورد" صلاح كأفضل لاعب فى ناديه ليفربول بالمباراة حيث حصل على 8.1 – 10 فى تقييم الموقع عن مستويات لاعبي ليفربول فى المباراة وتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسديدًا على مرمى الخصم.

بينما قالت فضائية بي بي سي البريطانية أن نجم منتخب الفراعنة ونادي ليفربول البريطاني محمد صلاح قاد فريقه لصدارة الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ عامين.

كان صلاح أحرز هدفا في الدقيقة الثالثة والعشرين من مباراة فريقه أمام ضيفه برايتون ليحسم نقاط المباراة الثلاث لفريقه، لينفرد بصدارة البطولة لأول مرة منذ عامين برصيد 9 نقاط في انتظار بقية مباريات الجولة الثالثة والتي شهدت تعثر صاحب لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي بعدما تعادل مع مضيفه وولفرهامبتون بهدف لكل فريق.

وتمكن محمد صلاح من تحقيق أرقام قياسية مع فريقه منذ بداية مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، وضمن هذه الأرقام القياسية، استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، من الحفاظ على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية في الدوري الممتاز على أرضه للمرة الأولى، منذ عام 2007 لم يحقق هذا الإنجاز، ولم يدخل شباك فريق ليفربول أي أهداف منذ آخر أربع مباريات في موسم 2017-2018، وثلاث مباريات في الموسم الجديد 2018-2019.