مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى رحلات عودة الحجاج

26 أغسطس 2018 - 09:37 ص

يستعد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد لاستقبال أولى رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بعد أداء فريضة الحج، وسط استعدادات مكثفة تشهدها إدارة الحجر الصحي بعد أن أنهت استعداداتها لمرحلة عودة الحجاج، بدعم عيادات الحجر الصحي بأدوية الطوارئ وجميع المستلزمات الطبية اللازمة للحالات الحرجة ومرضى الضغط والقلب والسكر، وانتداب عدد من الأطباء لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحجاج.

وأوضحت مصادر داخل المطار، أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على جميع الحجاج دون استثناءات فور عودتهم للمطار، مشيرًا إلى أن الحجاج يملئون الكروت، ويتم متابعتهم لمدة 15 يومًا من العودة من خلال التنسيق مع المديريات الصحية بالمحافظات، تحسبًا لإصابة أحدهم بفيروسات.

وأشارت المصادر، إلى أن رحلات عودة الحجاج على متن طائرات مصر للطيران، ستشهد وجود أطباء مرافقين على الرحلة، أثناء رحلات العودة لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج على متن الرحلة وفحصهم، وذلك لتسهيل الإجراءات على الحجاج بعد الوصول.

ويبدأ الجسر الجوي، لعودة الحجاج بشكل رسمي حسبما أعلن رئيس الشركة القابضة مصر للطيران الطيار أحمد عادل، الذي أكد أن الشركة وضعت اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة عودة الحجاج، وسط تشديد على أهمية عنصري الوقت والنظام في العمل لتفادي أي تأخير في مواعيد الإقلاع الحفاظ على انتظامية تشغيل الرحلات.