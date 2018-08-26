» السكة الحديد تكشف عن سبب تأخر الرحلات

26 أغسطس 2018 - 09:45 ص

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن وجود تأخيرات ببعض رحلات القطارات بالوجهين القبلي والبحري، نظرًا لخفض السرعة في بعض مواقع العمل ضمن خطة تطوير نظم الإشارات وتجديد السكك الحديدية.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إنها تعتذر للركاب عن تأخير بعض القطارات لوجود مشاكل في مواقع متفرقة على طول شبكة السكك الحديدية، والتي يتم حلها ضمن الخطة الشاملة للهيئة للارتقاء بمنظومة السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في الإحلال والتجديد الجارية في معظم عناصر المنظومة، فضلًا عن تطبيق إجراءات السلامة والآمان .

وذكر المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، أن الهيئة تطور حاليًا منظومة كهربة الإشارات وتحويلها من النظام الكهروميكانيكي إلى النظام الإليكتروني الذي يحقق أعلى معدلات الأمان، ويؤدي ذلك إلى تأخير لبعض القطارات نتيجة التهديات لحين الانتهاء من تحديث هذا النظام على الخطوط الطوالي، منوهًا إلى أن متوسط التأخيرات على خط القاهرة الإسكندرية 25 دقيقة، وكذلك على خط القاهرة أسوان حوالي 50 دقيقة.