زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين العراق وإيران

26 أغسطس 2018 - 09:50 ص

تعرضت المنطقة الحدودية بين العراق وإيران في الساعات الأولى من يوم الأحد، لزلزال بلغت قوته نحو 6 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان في محافظة كرمانشاه غربي إيران.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن اثنين من التوابع لحقا الزلزال تعدت قوة كل منهما الثلاث درجات على مقياس ريختر.

وأفادت الأنباء بمقتل شخصين واصابة أكثر من 200 آخرين جراء الزلزال.

وشعر سكان العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى مثل أربيل وديالى ودهوك والسليمانية بالزلزال بحسب ما اعلنه التلفزيون العراقي لكنه أوضح أنه لم يكن هناك أي إصابات جراء الزلزال.

وكانت إيران قد شهدت أعنف زلزال خلال العقد الأخير في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر وضرب نفس المنطقة الجبلية مما أدى إلى مقتل أكثر من 530 شخصا وإصابة الآلاف كما ترك دمارا كبيرا في عدد من المدن والقرى.