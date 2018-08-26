  • الأحد 26 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
البرلمان الإيراني يطيح بوزير الاقتصاد بسبب انهيار العملة

البرلمان الإيراني يطيح بوزير الاقتصاد بسبب انهيار العملة

جندي إسرائيلي يرفض الذهاب إلي غزة

شاهد.. جندي إسرائيلي يرفض الذهاب إلي غزة

كاسن

السفير البريطانى لـ صلاح: "جدع يا أبو مكة"

مفاجأة لـ"ماكين" مع ثوار حلب ..تعرف عليها

مفاجأة لـ"ماكين" مع ثوار حلب.. تعرف عليها

طفلي الدقهلية

فيديو جديد لقاتل طفليه في الدقهلية قبل الحادث

صلاح

"صلاح" يحقق أمنية غائبة عن فريقه منذ عامين

جون ماكين

طرد "ترامب" من جنازة "ماكين" هذه وصيته

لغز هبوط الدولار

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهيد التحرش

شاهد أول صورة للمتهم بقتل "شهيد التحرش" بشاطيء الإسكندرية

أرشيفية

ربة منزل تشنق رضيعتها وتقدم أغرب تفسير للجريمة

زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين العراق وإيران

عرب وعالم

زلزال
زلزال

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. إنقاذ رجل من تحت أنقاض مسجد بعد يومين من زلزال إندونيسيا

#

"حرب المياه" تدق ناقوس الخطر في المنطقة

#

نتنياهو يحسم الأمر حول محاربة إيران

#

حرب إيرانية – إسرائيلية وشيكة في سوريا

تعرضت المنطقة الحدودية بين العراق وإيران في الساعات الأولى من يوم الأحد، لزلزال بلغت قوته نحو 6 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان في محافظة كرمانشاه غربي إيران.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن اثنين من التوابع لحقا الزلزال تعدت قوة كل منهما الثلاث درجات على مقياس ريختر.

وأفادت الأنباء بمقتل شخصين واصابة أكثر من 200 آخرين جراء الزلزال.

وشعر سكان العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى مثل أربيل وديالى ودهوك والسليمانية بالزلزال بحسب ما اعلنه التلفزيون العراقي لكنه أوضح أنه لم يكن هناك أي إصابات جراء الزلزال.

وكانت إيران قد شهدت أعنف زلزال خلال العقد الأخير في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر وضرب نفس المنطقة الجبلية مما أدى إلى مقتل أكثر من 530 شخصا وإصابة الآلاف كما ترك دمارا كبيرا في عدد من المدن والقرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

هات "العدل".. وكن "طرزان"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» "بيكيه" يسخر من ملعب بلد الوليد
» بسبب "أنوثته المفرطة" رفض طلب لجوء "عراقي"
» شجاعة ممرضة تنتصر على رجل مسلح
» بالفيديو.. النيران تحول منطقة في كندا إلى ما يشبه كوكب المريخ
» شاهد.. أنثى قرد تتسلق أسلاكا كهربائية
» لحظة إنقاذ "أضحية" عبرت البحر هربًا من الذبح
» الجمهور يحتج على حكم فى مباراة برقائق البطاطس
» السكة الحديد تكشف عن سبب تأخر الرحلات
» شاهد.. خروف داخل سيارة حكومية يثير الجدل
» تعرف علي درجات حرارة اليوم
» شاهد .. لقطة لم ينتبه لها أحد تكشف عما يدور بداخل رونالدو

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل