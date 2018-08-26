تعليق لجنة دفاع البرلمان على مبادرة "معصوم مرزوق"

26 أغسطس 2018 - 09:51 ص

هاجم اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، السفير معصوم مرزوق، واصفًا دعوته إلى استفتاء شعبي على النظام الحالي، بأنها دعوة خبيثة لا تتفق مع الصالح العام وتدعو إلى الهدم وليس البناء.

وقال كدواني، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن الشعب المصري يلحظ مدى التقدم والاستقرار فى الدولة، والخطوات الجادة التى بذلت لتحقيق التنمية، ولا يوجد أى مبرر لإطلاق لمثل هذه الدعوات الخبيثة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، حبست معصوم مرزوق و6 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لمشاركتهم مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها، وتلقي تمويل أجنبي، لتنفيذ غرض إرهابي.

وتضم القضية بالإضافة إلى معصوم مرزوق، كلًا من رائد سلامة، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودى.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل، والاشتراك فى اتفاق جنائى.

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