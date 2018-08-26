» بالفيديو.. النيران تحول منطقة في كندا إلى ما يشبه كوكب المريخ

26 أغسطس 2018 - 09:53 ص

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حرائق بكندا حولت المنطقة التي اشتعلت فيها إلى كتلة حمراء بسبب كثرة الحرائق واستمرارها لفترات طويلة شبهها البعض بسطح المريخ.

وأشارت صحيفة " مترو" البريطانية، إلى أن الفيديو تم التقاطه في مقاطعة كولومبيا البريطانية، غربي كندا، التي تستعر فيها حرائق غابات منذ أيام عدة، وقامت الصحيفة بنشر الفيديو على موقعها الإلكتروني.

وكان أول من نشر الفيديو، المغردة الكندية، تراسي كلاجورس، وقالت في تغريدة صاحبت الفيديو: "هذه اللقطات أدهشتني. لم استخدم فلاتر "لتعديل الألوان".

وساهم في تشكيل المشهد "المريخي"، بحسب كلاغورس، توقيت غروب الشمس، والضباب الدخاني الذي خلّفته الحرائق.

واندلعت الحرائق في أجزاء من غابات المقاطعة الكندية، الخميس، وأتت على نحو 5 أميال من الأراضي، وذكرت السلطات أن ألسنة اللهب وصلت إلى ارتفاع 30 مترا.

شاهد الفيديو من هنا..