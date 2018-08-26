"الوزراء" يوجه بالتنسيق بين "الاتصالات" و"التعليم" استعدادًا للدراسة

26 أغسطس 2018 - 10:04 ص

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بالأمس لمتابعة الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد (2019/2018 ) بحضور وزيري التربية والتعليم والاتصالات، بضرورة استمرار التنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الصدد ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة لبدء العام الدراسي وتذليل أية عقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الإستراتيجية.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مشروع تطوير منظومة التعليم والخاص بتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الحكومية، مؤكدًا أن نسبة ما تم إنجازه من المشروع تقدر بنحو 77% من الخطة الحالية حيث بلغ عدد المدارس المنفذة بشبكة ألياف ضوئية 1837 مدرسة من 2378 مدرسة بزيادة 23% عن المستهدف المخطط له والبالغ 54%.

وتناول الاجتماع عرض موقف عدد من المدارس التي تأخر توصيل البنية الأساسية لها بسبب تأخر التصاريح من المحليات والتي من المتوقع الحصول عليها بنهاية الشهر الحالي طبقا لما تم الاتفاق عليه حيث أكد وزير الاتصالات أنه جارٍ العمل مع الجهات المعنية على تذليل معوقات تنفيذ عدد 169 مدرسة بالمرحلتين الأولي والثانية.

وأفاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن 2.5 مليون تلميذ سيستفيدون من نظام التعليم الجديد في مرحلة رياض الأطفال حيث تم عرض المناهج الجديدة لتلك المرحلة والتي يتم تدريب 128 ألف معلم عليها وذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة لتقييم نظام التعليم في المرحلة الثانوية مؤكدًا أن نظام التقييم في المرحلة الثانوية هو التغيير الأساسي الذي استدعى وجود الشبكات والتابلت وجارٍ العمل في تنفيذ الشبكات الداخلية للإنترنت بالمدارس.

وأضاف أنه سيتم تسليم التابلت للطلاب تباعًا مع بداية العام الدراسي وسيتم مساعدتهم على كيفية استخدامه موضحًا أنه يتم تجهيز مراكز صيانة متنقلة للتابلت حيث تم تعيين 600 مهندس في هيئة الأبنية التعليمية في إدارة صيانة الأجهزة الإلكترونية فضلاً عن تخصيص 40 سيارة متنقلة للصيانة.

وفيما يتعلق بالمدارس اليابانية، أوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد 34 مدرسة يابانية حيث تم اختيار 1250 مدرسًا للعمل بها وسيتم توفير التدريب اللازم لهم منوها بأنه سبق فتح باب القبول لطلبة المدارس اليابانية التي سيبدأ تشغيلها هذا العام.