» لحظة إنقاذ "أضحية" عبرت البحر هربًا من الذبح

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عيد الاضحى

انقاذ اضحية

عبرت البحر

بقرة تهرب من الذبح

حفر السواحل بتركيا

توقعت بقرة ما سيحدث لها يوم عيد الأضحى حيث قررت إيجاد حل سريع لإنقاذ نفسها من"الذبح"، وفق ما ذكر موقع "دايلي صباح".

وهربت البقرة من مالكها، وفشل في الإمساك بها، قبل أن تقفز في الماء وتسبح عشرات الكيلومترات.

وذكرت الصحيفة أن البقرة هربت في "ريزي" وهي محافظة في شمال شرق تركيا، على الساحل الشرقي للبحر الأسود.

فيما عثر عليها بعض الصيادين قرب سواحل منطقة "كامبورنو" يوم الجمعة رابع أيام عيد الأضحى.

وفشل الصياديون في القبض على البقرة وإخراجها إلى اليابسة، ما تطلب استدعاء خفر السواحل التركي للمساعدة في العملية.

وحضرت عناصر خفر السواحل وبعد جهد طويل نجحوا في سحب البقرة إلى خارج الشاطئ.

ولم يستطع الحيوان الوقوف أو المشي، وذلك بعد أن سبح عشرات الكيلومترات. وتمت إعادته إلى مالكه في محافظة ريزي.

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